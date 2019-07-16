شكرا لقرائتكم خبر عن مزاعم فساد تكف يد رئيس الديوان المهني للحبوب في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

قالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الجزائري أمس (الإثنين)، إن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل بسبب مزاعم فساد.وأضافت المصادر أن قرار إيقاف بلعبدي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء نورالدين بدوي.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق 45 مطحناً في المجمل في ما يتصل بقضية الفساد، وقال أحد المصادر إن بلعبدي متهم «بتضخيم الفواتير والتصريح الكاذب».

ويحتكر الديوان المهني للحبوب واردات القمح والشعير والذرة للجزائر أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم.