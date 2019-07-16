نجم: التخفيضات في الموازنة بقيت ضمن المقبول والضرائب على المقتدرين قليلة جداً

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​نزيه نجم​ ، أن التخفيضات في ​الموازنة​ "بقيت ضمن السقف المقبول، وكذلك ​الضرائب​ على المقتدرين وهي قليلة جداً"، مبدياً استهجانه للاعتراضات التي تسجل على تلك التخفيضات أو الضرائب على الفوائد المصرفية.

وشدد نجم في حديث صحافي على أن "حماية البلد واقتصاده أولوية، البلد كلنا أصحابه، وعلى الجميع تقبل الإجراءات التي أقرت لمصلحة البلد". ولفت إلى أن "التخفيضات طالت المسؤولين أيضاً، وجرى التخفيض من رواتب النواب والمسؤولين وقُلصت التقديمات لهم ايضا". مؤكدا أن"العسكريين أولادنا وإخوتنا، ولا نريد أن يكون بين العسكر والدولة أي خلاف أو تباين، لذلك صدرت تسوية تقضي بعدم تخفيض أي عائدات من العسكر أصحاب الرتب والرواتب الصغيرة، واقتصر الأمر على أصحاب الرتب والرواتب المرتفعة، وكانت التسوية تمضي بذلك، لكننا تفاجأنا أن هناك انزعاجاً" مضيفا ان "ذلك سيظهر خلال المناقشات" التي تستمر ثلاثة أيام.