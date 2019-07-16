لفت الوزير السابق ​شربل نحاس​ في حديث تلفزيوني إلى أن "ما يهم الطبقة السياسية الحالية هو ان يروا الخارج أن الافلاس قادم والمنافسة هي بعد هذا الافلاس على من سيكون وكيل الخارج في ​لبنان​ ليدير المرحلة القادمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: المنافسة بين السياسيين هي بعد الافلاس على من سيكون وكيل الخارج ليدير المرحلة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.