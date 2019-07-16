التيار المستقل أعلن دعمه المطلق لتحرك العسكريين المتقاعدين

أعلن المكتب السياسي في ​التيار المستقل​ دعمه المطلق لتحرك ​العسكريين المتقاعدين​ في ​ساحة النجمة​ ورفضهم اقتطاع أي جزء من رواتبهم ومخصصاتهم التقاعدية. وأكد أن الحل الاجدى مالياً والانسب انسانيا لجوء حضرات النواب الى التنازل عن جزء من رواتبهم ومخصصاتهم في الخدمة وفي التقاعد لتغطية ​العجز​ في ​الموازنة​.

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