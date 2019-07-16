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النائب رضا البلتاجى يطالب بتوصيل مياه الشرب لمنطقة شق الثعبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة بشأن توصيل مياه الشرب الصحي لمنطقة شق الثعبان بحى طــرة ــ محافظة القاهرة، والانقطاع المتكرر للمياه بمناطق المعصرة وحدائق حلوان ووادى حوف.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن منطقة شق الثعبان تعانى من عدم وصول مياه الشرب لمنطقة شق الثعبان مما يتسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على كوب المياه، لافتا إلى أنه يتم الحصول على المياه من خلال سيارات النقل مما يؤثر على الطرق، حيث يؤدى لتكسير الأسفلت مما يعنى اهدار للمال العام.

وطالب عضو مجلس النواب بعمل حصر شامل لكافة المناطق المحرومة من مياه الشرب على مستوى الجمهورية والمشروعات المتوقفة ووضع جدول زمنى للانتهاء منها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة على ألا يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقفة بالكامل.

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