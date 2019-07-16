شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وذلك للتصدى لمحاولات البعض باستغلال الأعياد والمواسم ورفع الأسعار.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل مكثف، وذلك من خلال التعاون بين وزارتى التموين والصحة للوقوف على حركة الأسواق والرقابة على البيع والشراء والتصدى لمحاولات البعض سواء بالاحتكار أو زيادة الأسعار دون مبرر مما يتسبب فى إرهاق المواطنين.

وشدد وكيل اللجنة، على عمل نشرات توعية للمواطنين حول أسعار استرشادية للسلع، وأن الحكومة ستقوم بتشديد الرقابة على الأسواق، وأن هناك عقوبات صارمة على التجار المتجاوزين للحفاظ على حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرار نسبى فى حركة البيع والشراء.