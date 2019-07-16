سامسونج تطور نظارة واقع معزز قابلة للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

كشفت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن نظارة واقع معزز قابلة للطي.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، وبحسب الصورة الواردة في براءة الاختراع، فإن النظارة الجديدة أشبه بالتقليدية الخاصة بالنظر، لكنها في نفس الوقت مدعمة بتقنيات الواقع المعزز، حيث أن المستخدم بإمكانه ثنيها بشكل مشابه للنظارات العادية، ليستطيع بسهولة وضعها في الجيب أو صندوق الحماية الخاص بها.

ولم تكشف الشركة عن المكونات المحددة التي تنوي استخدامها، وقد يكون المنتج النهائي مختلفًا إلى حد كبير.

