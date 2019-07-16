التعليم العالي تعلن ارتفاع التنسيق وتوجه نصيحة مهمة لأولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن الحد الأدنى للكليات سيرتفع عن العام الماضي.

وأوضح "عطا"، لبرنامج "رأي عام" على فضائية "ten"، أن عدد الحاصلين على مجموع أعلى من 95% مرتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو السبب وراء ارتفاع مجاميع الكليات هذا العام.

وأكد أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بمجموع أي كلية إلا بعد انتهاء كل مرحلة، من مراحل التنسيق.

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بعد الانتهاء من الرغبات لا يستطيع الطالب تغييرها وتبديل الكليات لأن كل كلية تحتاج عددا معينا.

ووجه السيد عطا، رسالة مهمة لأولياء الأمور: "انصح ابنك ومتضغطش عليه"، مؤكدا أن كل طالب يعرف الكلية التى سيدخلها.

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