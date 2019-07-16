ذهبت لجلب ماء صالح للشرب.. مصرع طفلة غرقا في جماعة المجاعرة

لقيت طفلة مصرعها غرقا، أول أمس الأحد، في دوار الكليثة، التابع ترابيا لجماعة المجاعرة، بعدما كانت تهم بجلب قنينة صغيرة من الماء الصالح للشرب من إحدى العيون.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الطفلة تدعى ندى، وتبلغ من العمر 5 سنوات، سقطت في بركة مائية مجاورة للعين، ولفظت أنفاسها فورا، قبل أن يعثر على جثتها أحد سكان المنطقة، وسط صدمة كبيرة.

وفور علمها بالموضوع، باشرت عناصر الدرك الملكي الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، قبل تسليمها إلى عائلتها.