وزير خارجية السعودية: حريصون على أمن لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف رؤساء وزراء لبنان الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، مؤكدا حرص المملكة على أمن لبنان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في جدة، الإثنين، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، وتأكيد حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره.



كما تم تأكيد أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

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واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، في مكتبه بقصر السلام بجدة، رؤساء وزراء لبنان السابقين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وتأكيد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.