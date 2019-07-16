شكرا لقرائتكم خبر عن "شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانقلاب 15 يوليو فى تركيا أعد أردوغان من خلال فريق عمل معاون له بالرئاسة كتاب جديد يحمل عنوان: "تلك الليلة فى المجلس المصاب"، وما أن تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب التركى إلا ورفضه عدد كبير منهم خاصة وأن الكتاب يحاول تقديم رجب طيب أردوغان وكأنه البطل الوحيد الذى نجح فى التصدى لمحاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016، وإنكاره دور المعارضة والشعب بكل فصائله فى ذلك.

وفقا لصحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، يقول كل من رئيس البرلمان مصطفى شنتوب ونائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية فى البرلمان ناجى بوستانجى على الكتاب الموزع ومحتوياته قائلين: "نحن لا نوافق على هذا الكتاب ولا نقبله".

فيما أوضح نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهورية المعارض أوزجور أوزال، أنه لا يمكن الموافقة على هذا الكتاب بأى حال من الأحوال، هذا الكتاب فيه مؤامرات لن يقبلها حتى نواب حزب العدالة والتنمية أنفسهم، الكتاب يتحدث عن أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان هم فقط من وقفوا فى وجه الانقلاب، متغافلاً عن دور الشعب".

Advertisements

وأفادت تقارير أن الكتاب الجديد عن الانقلاب الفاشل فى 15 يوليو 2016، الذى تشهد تركيا اليوم الإثنين ذكراه السنوية الثالثة، من إعداد عضو لجنة الصحة والسياسات الغذائية التابعة لرئاسة الجمهورية نجدت أونوفار.

وتم إعداد الكتاب من ميزانية رئاسة وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA) التابعة لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الكتاب يحتوى على عدد من تصريحات رئيس الجمهورية أردوغان ومجموعة من الصور فقط كما أن الكتاب المكون من 80 صفحة، لا يذكر أى تحرك أو تصرف من قبل المعارضة، فى حين يحتوى على صورة للجمعية العمومية للبرلمان تضمّ مجموعة من النواب المعارضين وهم قد أداروا ظهورهم لآلة التصوير.