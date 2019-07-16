قرقاش: على قطر العمل على حل الأزمة مع دول المقاطعة والتوقف عن “المراهقة السياسية”

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الاثنين، إن استراتيجيات قطر التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلّا جمهورها.

وغرد قرقاش في حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه”.

وأضاف قرقاش أن “التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال”.

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وكان أنور قرقاش قد قال الأحد في تغريدة أخرى إن دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، مضيفاً أن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، مؤكداً أن الأولوية ألا “تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها”.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ إلى أكثر من مليون وسبعمئة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.