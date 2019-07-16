قارب مطاطي ومحركات.. درك الناظور يُداهم منزلا لمهربي البشر

حجزت عناصر الدرك الملكي، بدوار أركمان نواحي الناظور، أمس الأحد، كميات مهمة من البنزين، وأربعة محركات خاصة بالقوارب، فضلا عن زورق مطاطي سريع يستعمل في الهجرة غير القانونية.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن عناصرالدرك الملكي قامت بمداهمة المنزل ليلا، وعثرت على عدد من الوسائل التي يستعملها مهربو البشر في الهجرة غير القانونية نحو إسبانيا، فيما لم تسفر العملية عن توقيف أي شخص.

وباشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية المشتبه فيهم.