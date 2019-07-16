مركز “تيط مليل” يحصد الأرواح.. وفاة نزيل آخر بعد بتر جزء من قدمه!

توفي، نزيل آخر بالمركز الإجتماعي، دار الخير “تيط مليل”، نواحي الدار البيضاء، بعدما تم بتر جزء من قدمه، صباح اليوم الاثنين.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، هذه الوفاة ليست الأولى، حيث توفي نزيل آخر، قبل أسابيع قليلة، بعدما نهش جسده الدود، إثر بتر جزء من قدمه، وعدم استفادته من رعاية طبية خاصة.

وأوضحت حسناء حجيب، عن الهيأة الوطنية لحقوق الانسان، أن نزيل الذي توفي، تم نقله من المستشفى إلى المركز، بعد ساعات قليلة من عملية بتر جزء من قدمه، قبل أيام.

وأشارت حسناء، أنه تم “نقل مستفيدين آخرين في حالة جد حرجة استدعت وضعهما في العناية المركزة واللذان لليوم نجهل مصيرهما، ولكن من المرجح أن يكون أحدهما مصاب بالسل، والآخر بداء الكبد الوبائي”.

وقد طالبت حسناء حجيب “بضرورة التدخل الفوري والمستعجل للوقوف على الحالات الصحية الحرجة ونقلها إلى المستشفيات والحرص على بقاءها إلى حين علاجها والتأكد من شفاءها”.