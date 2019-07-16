احتجاجا على انتقال لاعبي الفريق إلى شباب المحمدية.. الكوكب المراكشي يهدد باللجوء إلى “فيفا”..صورة

هددت إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، احتجاجا على انتقال لاعبي الفريق إلى شباب المحمدية.

وجاء في البلاغ نفسه، أن ما أسماه مكتب فارس النخيل، “الخروقات” الخطيرة، قد تتسب في تأزيم وضعية النادي على مستوى موارده البشرية، خاصة بعد ضم شباب المحمدية لكل من الخلفي والبريني والجمجامي، علما أنهم يمتلكون عقودا احترافية مع الكوكب.

واستغرب مسؤولو الفريق المراكشي، للطمس الذي تعرضت له الملفات الشخصية للثلاثي المنتقل إلى فريق مدينة الزهور، سواء بأرشيف النادي أو الجامعة الملكية للعبة.

وذكر البلاغ أن إدارة الكوكب، ستخرج بقرار يقضي بفتح تحقيق ضد تهجير لاعبي الفريق، لدى جامعة كرة القدم، و”فيفا”.