شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:26 صباحًا, 16 يوليو 2019 م
المناطق - واس
أكدت الأمم المتحدة اليوم أن الطرفين المتنازعين في اليمن وافقا على آلية لوقف إطلاق النار وخفض التوتر في ميناء الحديدة.
وأضافت الأمم المتحدة خلال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، أن الطرفين وافقا على الجوانب التقنية لإعادة نشر قواتهما، مضيفًة أن تطبيق آلية وقف إطلاق النار سيتم في أقرب وقت ممكن.
ونوهت الأمم المتحدة إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في اليمن الآن بتطبيق اتفاق إعادة نشر القوات وغيرها من المسائل العالقة في عملية السلام
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.