نائب وزير الدفاع السعودي لجريفيث: يتعين وقف التدخلات الإيرانية في اليمن

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/7/16 01:21 ص بتوقيت أبوظبي
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
شدد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن.
جاء ذلك في تأكيدات نائب وزير الدفاع السعودي للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث خلال لقاء عقده بالرياض الإثنين.
وقال الأمير خالد بن سلمان إنه أكد لجريفيث، خلال اللقاء، حرص السعودية على الشعب اليمني وضرورة وقف التدخلات الإيرانية في اليمن.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أن الحل السياسي الذي ندعمه في اليمن يتطلب التزاما تاما من المليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أشاد، في وقت سابق اليوم، بالتزام الحكومة اليمنية بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، فيما يخص مدينة الحديدة.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق من مساء الإثنين ختام اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، بالتوافق على تخفيض التوتر وآلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأممي غدا الثلاثاء إلى صنعاء لمقابلة وفد مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك قبيل إحاطة مرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي خلال اليومين المقبلين.
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