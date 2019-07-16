عائلة الجلاهمة البحرينية تتبرأ من بطل فيلم الجزيرة المفبرك ضد البلاد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعربت عائلة الجلاهمة عن استنكارها وتبرؤها مما بدر من ياسر عذبي الجلاهمة، وما ورد على لسانه في برنامج «ما خفي أعظم» في قناة الجزيرة، وما تضمنه من تحريض وإساءة لمملكة البحرين ولقيادتها وشعبها، معبرةً عن استغرابها من تعمّد الكذب والافتراء والتشكيك وتزييف الحقائق.

وجددت عائلة الجلاهمة الولاء المطلق للقيادة، والدفاع عن أمن واستقرار البلاد. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

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فيما، أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى البحريني عن إدانتها الشديدة للمحاولات الفاشلة لقناة “الجزيرة” ببث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة بهدف بث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب.

وقالت: “المحاولات الفاشلة لقناة “الجزيرة” لن تنال من وحدة شعب البحرين الذي يقف بمختلف أطيافه متماسكًا ومتحدًا خلف قيادته الحكيمة”.

وتابعت: “إصرار قناة الجزيرة على بث برامج وأفلام تمس وحدة الصف وتماسك الشعب البحريني يؤكد سيرها على نهج عدائي لا يعكس أي التزام بالعادات التي عُرفت بها دول مجلس التعاون الخليجي”.