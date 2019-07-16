شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية تضبط صاروخاً قطرياً وأسلحة متطورة بحوزة «جماعة متطرفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (روما)

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها ضبطت صاروخ جو-جو في حالة تشغيل جيدة ويستخدمه الجيش القطري، وذلك خلال عمليات مداهمة استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، أسفرت عن ضبط أسلحة أخرى متطورة بحوزتهم.

ووفقا لتقارير إخبارية، فقد اعتقلت الشرطة 3 أشخاص، منهم اثنان على مقربة من مطار فورلي، كما صودرت مواد دعائية خاصة بجماعة النازيين الجدد في مداهمات استهدفت مدنا مختلفة.

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وذكر موقع «بي بي سي» أن وسائل إعلام إيطالية قالت إن المداهمات جاءت في إطار تحقيقات في مساعدة اليمين المتطرف الإيطالي لقوات انفصالية تدعمها روسيا في شرقي أوكرانيا.

وضُبط في الحملة، إلى جانب الصاروخ وهو من طراز «ماترا»، مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك أحدث بنادق هجومية آلية وقاذفات صواريخ.

يذكر أن وزن الصاروخ يبلغ نحو 800 كيلوغرام، وتبلغ تكلفته زهاء 500 ألف يورو.