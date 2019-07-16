خارجية الصين: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتوتر حول الاتفاق النووي مع إيران

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​، جين شوانغ، أنّ "بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتوتّر حول خطة العمل الشاملة المشتركة، أي ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​"، مبيّنًا أنّ "بلاده تدعو جميع الجهات إلى ضبط النفس وبذل جهود منسقة لتنفيذ الصفقة".

وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "التوترات حول المشكلة النووية الإيرانية مستمرة، ويبذل الثلاثي الأوروبي والجهات الأُخرى في ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة جهودًا دبلوماسيّة نشطة لدفع المفاوضات"، موضحًا "أنّنا نحافظ على اتصالات وثيقة مع الجهات الأُخرى لتخفيف التوترات، ونعتقد أنّ التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاق النووي الإيراني، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو الطريق الفعّال الوحيد لحلّ المشكلة النوويّة الإيرانيّة وتقليل التوتر الحالي".