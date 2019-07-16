ظريف: السبيل مازال متاحا أمام أميركا للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة

رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن السبيل مازال متاحا أمام الولايات المتحدة الأميركية للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة.
وفي حوار مع قناة "إن بي سي" الأميركية، أوضح ان "خيار إيران هو المقاومة أمام أي ضغط، لكن لو كانت أمريكا تبحث عن سبيل للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة فهو متاح لها"، مضيفا "لا نسعى وراء التوتر، لكن لو جرى الاعتداء علينا فإننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن أنفسنا".
ولفت إلى ان "أميركا حرمت نفسها من السوق الإيرانية، إلا أن هذه السوق مفتوحة أمام شركاتها".
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