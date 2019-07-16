نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيث حرص السعودية على الشعب اليمني

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان انه أكد للمبعوث الأممي لليمن ​مارتن غريفيث​ حرص ​السعودية​ على الشعب اليمني، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية في اليمن. وأكد ان "الحل السياسي يتطلب إلتزام ميليشيا الحوثي بما يتوافق عليه اليمنيون".

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