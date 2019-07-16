سفير سوريا بموسكو: لا يقلقنا موضوع بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا

علق السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد على بدء روسيا توريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا، مؤكداً أن هذا الأمر لا يثير قلقا لدى الحكومة السورية، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي تركيا تؤدي دور دولة ضامنة في إطار عملية أستانا إلى جانب روسيا، وتنسق خطواتها مع القيادة الروسية. لهذا السبب يمكن القول إن هذه المسألة ليست في دائرة اهتمامنا".
وبدأت روسيا، يوم 12 تموز الحالي، عملية توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا في إطار اتفاق أبرم بين البلدين عام 2017. وتعارض الولايات المتحدة هذا الاتفاق بشدة، حيث هددت السلطات التركية بعقوبات، قائلة إن هذا السلاح يعرض للخطر النظام الدفاعي المشترك لدول الناتو إذ يستطيع كشف أسرار حساسة له.
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