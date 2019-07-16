سفير سوريا بموسكو: لا يقلقنا موضوع بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا

علق ​السفير السوري​ لدى ​موسكو​، ​رياض حداد​ على بدء ​روسيا​ توريد منظومات ​صواريخ​ الدفاع الجوي "إس-400" إلى ​تركيا​، مؤكداً أن هذا الأمر لا يثير قلقا لدى ​الحكومة السورية​، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي تركيا تؤدي دور دولة ضامنة في إطار عملية أستانا إلى جانب روسيا، وتنسق خطواتها مع ​القيادة​ الروسية. لهذا السبب يمكن القول إن هذه المسألة ليست في دائرة اهتمامنا".

وبدأت روسيا، يوم 12 تموز الحالي، عملية توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا في إطار اتفاق أبرم بين البلدين عام 2017. وتعارض ​الولايات المتحدة​ هذا الاتفاق بشدة، حيث هددت ​السلطات التركية​ ب​عقوبات​، قائلة إن هذا ​السلاح​ يعرض للخطر النظام الدفاعي المشترك لدول الناتو إذ يستطيع كشف أسرار حساسة له.