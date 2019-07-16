جونسون: لن أساند أميركا حاليا إذا شنت عملا عسكريا ضد إيران

أعلن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ خلال مناظرة نظمتها صحيفة "صن" وإذاعة "توك راديو" إنه لن يساند ​الولايات المتحدة​ حاليا إذا شنت عملا عسكريا ضد ​إيران​. هذا وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ العام الماضي الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

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