المتحدث باسم أنصار الله: رد شعبنا اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار

دعا المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبدالسلام، القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، إلى تعزيز عملياتها، وذلك بعد ساعات من الاتفاق مع الحكومة اليمنية على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن.
وأكد أن "رد شعبنا اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان الأميركي السعودي ورفع الحصار، وما عدا ذلك خيالات في عقول المتوهمين".
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، إلى اتفاق بشأن مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات من موانئ ومدينة الحديدة.
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