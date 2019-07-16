الأب بطرس عازار: على الدولة تسديد الدرجات الاستثنائية لأساتذة المدارس

أكّد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أن "الالتزام بالدرجات الاستثنائية تسبّب بارتفاع الأقساط المدرسية"، موضحًا أن "المدارس تطبقها بالرغم من أنها لا تستوفي من الأهل ما يتوافى مع الدرجات وذلك عليه خلاف".
وشدد الأب عازار على أن "الدولة التي أقرت القانون عليها تسديد الدرجات الاستثنائية للأساتذة".
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