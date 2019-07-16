الجديد: توتر بالعلاقات بين خليل والجمارك بسبب المادة 70 في الموازنة

علمت قناة "الجديد" أن "هناك توترا في العلاقات بين وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ومديرية الجمارك بسبب المادة 70 بالموزانة التي تقضي وتشدد على عدم جواز أن يتخطى مجموع الحوافز التي يتفاضوها ​موظفو الجمارك​ 75 في المئة من رواتبهم".

من جهتها، لفتت النائب ​بولا يعقوبيان​ إلى أن "بعض الموظفين في الجمارك يتقاضزن حوافز تتخطى راتبهم وقد تصل إحيانا لعشر مرات و25 مرة"، مشيرةً إلى "أنني تقدمت باقتراح قانون منذ 4 أشهر تقريباً يقضي بان كل شخص يعمل في الجمارك يستطيع أن يتقاضى مقدار راتبه كحوافز لا أكثر من ذلك"، معتبرةً ان "75 في المئة مجحف خاصة بحق الموظفين الصغار والذين يتقاضون رواتب صغيرة".