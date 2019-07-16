4 جرحى بحادث سير على طريق عام كفركلا العديسة

اصيب 4 أشخاص برضوض وجروح في ​حادث سير​ مروع وقع على طريق عام ​كفركلا​ ​العديسة​ قرب محطة الشامي، حيث اصطدمت ​سيارة​ نوع ​تويوتا​ تقودها المواطنة س.ز. (28عاما) في عامود كهرباء على حافة الطريق، وكان برفقتها كل من أ.ع وطفلين لا يتعديان ال6 اعوام من عمرهما.

وعلى الفور حضرت سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني و​الهيئة الصحية الاسلامية​، وعملوا على نقلهم الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ لتلقي العلاج.