باحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا يكشف مكاسب نجاح تنظيم "أمم أفريقيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك مكاسب عديدة حققتها مصر مع نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية، وساء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو القطاع السياسى.

وقال الباحث بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة ، إن مصر كدولة مضيفة تحصل على نسبة 20% من الإيرادات العامة حقوق البث التليفزيونى والإعلانات الموجودة فى الملعب وبيع التذاكر الخاصة بكل مباراة بما يعنى أن البلد المضيف تعتبر شريكاً بنسبة 20% من عوائد الاتحاد الإفريقى لتنظيم البطولة، متابعا: على جانب آخر هناك تحقيق عائد مادى كبير على مستوى الإعلانات التلفزيونية من خلال بث البطولة على التليفزيون الوطنى المصرى بث أرضى وهو ما تم بأقصى درجات الاحترافية من خلال قناة timesport الوطنية.

ولفت الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، إلى أنه من بين مكاسب استضافة مصر لأمم أفريقيا زيادة معدلات السياحة فى تلك الفترة من الجماهير الراغبة فى مشاهدة البطولة، وهو ما سيحقق عائد من الطيران والانتقالات والإقامة فى الفنادق ، بجانب أن تنظيم البطولات الدولية والإقليمة ومنها بطولة إفريقيا يعتبر خير دعاية للسياحة المصرية من خلال تسليط الإعلام العالمى الضوء على حسن التنظيم وأماكن الجذب السياحى فى مصر وعلى صورة الاستقرار السياسى الموجود بمصر .

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وتابع الباحث بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة: من المتوقع زيادة عدد السائحين لمتابعة البطولة ، مما سينعكس بالإيجاب على معدلات الإشغال الفندقى فى مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من خلال البنية التحتية الرياضية والتى تم إضافتها للدولة ويمكن الاستفادة منها فى المستقبل سواء على المستوى المحلى أو استضافة احداث دولية فى المستقبل .

وأوضح أن استضافة مصر لأمم أفريقيا والنجاح الكبير فى التنظيم يعد رسائل سياسية بتعزيز التواصل مصر مع دول القارة الإفريقية وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى الاستقرار الأمنى فى مصروخصوصاً فى ظل زيارات شخصيات افريقية هامة ورؤساء دول مثل الرئيس الغانى ورئيس مدغشقر وهو ما يساهم فى تدعيم علاقات مصر مع هذه الدول وإقامة اتفاقيات مشتركة، بالإضافة إلى وجود كوادر بشرية مدربه على كافة الأصعدة من خلال الجنة المنظمة واكتساب خبرات تنظيمة كبيرة للمتطوعيين كما تم توفير فرص عمل مؤقتة كبيرة من خلال شركة تذاكرتى وهذه الشركة قد تكون نواه لتنظيم كافة الاحداث الرياضية المحلية فى المستقبل.

ولفت إلى أنه من بين المكاسب رواج فى اقتصادى غير مباشر من خلال المقاهى والكافيهات والأماكن العامة والإمدادت غير المباشرة مثل زيادة مبيعات مستلزمات أجهزة الاستقبال الأرضية اوالفضائية وزيادة مبيعات المشروبات والعصائر وغيرذلك مما يعنى زيادة فى مبيعات الشركات المنتجة والتى أغلبها صناعة محلية فى الأساس، وبالتالى يساعد تنظيم البطولة فى رفع نسبة النمو الاقتصادى خلال العام فى مصر.