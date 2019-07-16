شكرا لقرائتكم خبر عن 222 ساعة حصاد عمل البرلمان فى دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، انتهاء دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وأعدت الأمانة العامة للمجلس تقريرا بحصاد العمل خلال الدور.
ووفقا للتقرير فقد عقد المجلس خلال هذا الدور (72) جلسة عامة، امتدت لساعات طويلة بلغت نحو (222) ساعة بلغ عدد المتحدثين من السادة النواب خلالها (451) نائباً، من خلال عدد من المداخلات بلغ (3263) مداخلة، عبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري فيهم.
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