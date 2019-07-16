20 مصابا في تصادم سيارتين بطريق الدبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 20 شخصًا بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق الدبابة القادم من الواحات البحرية.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطرق المُشار إليه اتجاه محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

كشفت المعاينة الأولية عن وقوع الحادث بين سيارتين (ميني باص - ميكروباص) مما أسفر عن إصابة 20 شخصا، جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر باستثناء 3 حالات إلى الشيخ زايد لتلقي العلاج اللازم.

دفع مدير المرور بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق؛ لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.