رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراه حول تراث "العكبري" بكلية اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصل الباحث الإمام عبد العزيز عثمان عبد العزيز، المدرس المساعد بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة، على درجة الدكتوراه في قسم اللغويات، في موضوع بعنوان (ما ورد فيه أكثر من وجه نحوي في تراث أبي البقاء العكبري المتوفي 616 هجرية.. دراسة وتقويمًا).

وأشرف على الرسالة وناقشها كل من الدكتور السيد مصطفى شحاتة، أستاذ اللغويات المتفرغ ورئيس قسم اللغويات السابق "مشرفًا أساسيًا"، والدكتور على محمد فاخر، أستاذ اللغويات المتفرغ ورئيس قسم اللغويات السابق "مشرفًا مشاركًا"، والدكتور إبراهيم حامد الإسناوي، أستاذ اللغويات وعميد كلية اللغة العربية بالمنصورة "مناقشًا داخليًا"، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، أستاذ اللغويات، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة السابق، رئيس جامعة الأزهر "مناقشًا خارجيًا".

وأثنت اللجنة المشكلة على موضوع الرسالة وجهد الباحث، مؤكدين على أن رسالة الدكتوراه تعد إضافة حقيقية لعلم اللغويات، وثراءا كبيرا للبحث العلمي الجاد الرصين فى مجال اللغويات.

وقررت اللجنة المشكلة منح الباحث درجة الدكتوراه في قسم اللغويات بتقدير عام "مرتبة الشرف الأولى".