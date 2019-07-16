محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أصيب شخصان، مساء اليوم الاثنين، إثر مشاجرة في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين في مشاجرة بقرية أبو منقار في واحة الفرافرة.
تبين إصابة "مصطفى.م.أ - 21 سنة" بجرح قطعي بالرأس، و"رضوان.م.أ - 40 سنة" بكدمات وسحجات بالجسم، في مشاجرة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين في مشاجرة بواحة الفرافرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.