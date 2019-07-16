إصابة شخصين في مشاجرة بواحة الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شخصان، مساء اليوم الاثنين، إثر مشاجرة في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين في مشاجرة بقرية أبو منقار في واحة الفرافرة.

تبين إصابة "مصطفى.م.أ - 21 سنة" بجرح قطعي بالرأس، و"رضوان.م.أ - 40 سنة" بكدمات وسحجات بالجسم، في مشاجرة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة