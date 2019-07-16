مفيد شهاب: اعتزال السياسة قرار نهائي.. وسألبي نداء الدولة في أي وقت - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وزير التعليم العالي الأسبق، إن قرار اعتزاله العمل السياسي نهائي ولا رجعة فيه.

وتابع "اعتزالي العمل السياسي قرار نهائي، ولكن هذا ليس معناه أن الدولة لو احتاجتني للمشاركة في أي قضية من القضايا فسأشارك فيها بالطبع لأن هذا واجب وطني وليس عمل سياسي."

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جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، مساء الإثنين، بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفي الفقي، مدير المكتبة، وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات.

وتطرق "شهاب" إلى بعض المفارقات التي تعرض خلالها للظلم خلال مشواره المهني منها حصوله على وسام الجمهورية من الرئيس السابق عدلي منصور لدوره في استرداد طابا في نفس اليوم الذي كان يتم التحقيق معه في وزارة العدل بتهم ظلم فيها ولم يكن لها أساس من الصحة باعتباره كان ينتمي إلى النظام الأسبق، حسبما أكد.

وأشار إلى تعرضه إلى أوقات ظلم لم يكن له دور فيها مثل حبسه أيام الرئيس الأسبق أنور السادات في قضية مراكز القوى وكذلك التحقيق معه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى أن أبرأ ذمته وأعلن اعتزال العمل السياسي.