بعد حصوله على جائزة النيل.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بالدكتور مفيد شهاب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

احتفت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بالدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الأسبق، بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، خلال احتفالية نظمتها بحضور الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات.

وتحدث الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن علاقته وذكرياته مع الدكتور مفيد شهاب منذ أن تزاملا في منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي منذ عام 1966، لافتا إلى أن شهاب رجل مصري ووطني باقتدار له مساهماته الكثيرة ويأتي على رأسها قضية التحكيم الدولي لاستعادة طابا إلى مصر.

من جانبه تحدث الدكتور مفيد شهاب، عن مشوار حياته وأبرز المحطات التي مر بها خلال مشواره الأكاديمي أو الشخصي ومنها دوره في استرداد طابا قائلا:" إن قضية استرداد طابا لم تكن قضية مكسب وخسارة ولكن قضية حياة أو موت وخدمة وطن".

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وأشار "شهاب" إلى أن التحاقه بمدرسة الليسيه في الإسكندرية كانت لها الدور الأهم في حياته وكانت النواة التي انطلق منها في مشواره العلمي، مستعرضا ذكرياته خلال التحاقه بالمدرسة وحبه للثقافة الفرنسية وكذلك ذكرياته ونشأته في حي محرم بك بالإسكندرية.

وتطرق إلى دراسته للحقوق في جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها كانت تضاهي الجامعات العالمية وكانت تتفوق على بعض الجامعات ولمس ذلك خلال فترة دراسته للقانون في فرنسا وإيطاليا.

وحول التفكير في كتابة مذكراته، أوضح " شهاب" أنه تعلم وتربى سياسيا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، عبر منظمة الشباب، وكان يحب أن يكتب في مذكراته عن هذه التجربة إيجابياتها وسلبياتها فضلا عن فترة دراسته للحقوق وعمله كأستاذ جامعي باعتباره الأهم من كونه في أي منصب آخر، مشيرا إلى أنه حينما سيكتب مذكراته لن تكون عن جانب عمله السياسي ولكنها ستكون خواطر عن خلاصة تجاربه.