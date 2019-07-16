أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة له، أنه التقى اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وعبر له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي تدعمه المملكة يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية، بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: أكدت لجريفيث أن الحل السياسي في اليمن يتطلب التزاما من الحوثيين بما توافق عليه اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.