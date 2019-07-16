الرياض وموسكو تتشاوران لتصنيع طائرة تفوق سرعة الصوت

اقتربت الرياض وموسكو من دخول مرحلة المشاورات الفنية لإطلاق مشروع تصنيع طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت، حسبما كشفه موقع «سبوتنيك» الروسي، الذي أكد حصوله على نسخة من وثيقة تؤكد «تقدم الجانب الروسي باقتراح للتعاون في مشروع تصنيع طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت، وطلب تحديد الشركاء من أجل المشاورات الفنية الأولية للمشروع». - أطلقت فكرة تصنيع الطائرة في يناير 2018 - التصاميم النهائية للطائرة وصلت مراحلها الأخيرة - المملكة أبدت اهتماما بالمشروع منذ العام الماضي



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