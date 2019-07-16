ترحيل 33 من أبناء دواعش العراق إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس عن ترحيل 33 طفلا، من أبناء المتهمات الروسيات بالانتماء إلى تنظيم داعش إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال أحمد جمال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي أمس، إنه بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلا، من أبناء المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في العاشر من الشهر الجاري.

الإجراءات القانونيّة

وأضاف أن العمليّة جرت بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، فيما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجيّة تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عال مع الجهات المُختصَّة، في مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم.

رعايا مُنضمّين لتنظيم داعش

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وأوضح المتحدث أن الوزارة استثمرت اللقاءات الثنائيّة لدعوة جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّين لتنظيم داعش الإرهابيّ من نساء وأطفالهن وأحداث، ممّن انتهت مُدّة محكوميتهم للتُنسّيق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـيَّة الجادّة، والحقيقـيّة بالتعاون الكامل في هذا الصدد.

ترحيل 473 طفلا

وذكر أنَّ وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل 473 طفلا، من مختلف الجنسيّات منها الروسيّة والطاجيكيّة، والأذريّة، والألمانيّة، والفرنسيّة، والجورجيّة، والبيلاروسيّة، والفنلنديّة، والأوكرانيّة، والتركيّة.

ودعا المتحدث جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين، ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم.