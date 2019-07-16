ترمب يكرر هجومه على نائبات ديموقراطيات في الكونجرس

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا أمس نائبات ديموقراطيات وصفهن بأنه من «اليسار المتشدد»، وقال إن عليهن طلب المغفرة من بلادهن.

وأثارت تغريدات ترمب، الذي دعا في نهاية الأسبوع برلمانيات ديموقراطيات «للعودة» من حيث أتين، فتعرض لانتقادات شديدة من مسؤولين من الحزب الديموقراطي، وصفوه بأنه «عنصري»، وقالوا إنه يحض على الكراهية ضد الأجانب.

وصباح أمس غرد ترمب «متى تطلب نائبات من اليسار المتشدد المغفرة من بلادنا وشعب إسرائيل، وحتى الرئيس لتصريحاتهن الفظيعة»، وتابع «الكثير من الناس يشعرون بالغضب بسبب تصريحاتهن الفظيعة والمهينة».

نائبات شابات في الكونجرس

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وكان على الأرجح يشير إلى نائبات شابات في الكونجرس مثل أليكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك والهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماستشوسيتس ورشيدة طليب من ميشيجن.

وكورتيز المولودة في نيويورك هي من جزيرة بورتو ريكو، التي تعد أراضي أميركية، فيما أتت عمر إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، عندما كانت صغيرة، وطليب أول أميركية من أصل فلسطيني تدخل إلى الكونجرس.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن النواب الجمهوريين، لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرت أمس تغريدات الرئيس الأميركي بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».