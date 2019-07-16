إطلاق سراح ناشط بموريتانيا

ولم تفصح النيابة عن التهم الموجهة للناشط الإسلامي المعارض ولا عن الأسباب، التي أدت لاعتقاله، إلا أن مصادر مطلعة لم تستبعد أن يكون الوديعة اعتقل بسبب التحريض على الكراهية والعنصرية، ونشر رسائل تشجع على المساس بالنسيج الاجتماعي.
وتم اعتقال الوديعة في خضم تداعيات أعمال الشغب والعنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» المعارض.
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