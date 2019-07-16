مقتل 11 أفغانيا في انفجار قنبلة بقندهار

قتل 11 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح أمس، عندما انفجرت قنبلة زرعتها حركة طالبان، بحسب مسؤولين، في جنوب أفغانستان لدى مرور العربة، التي كانوا فيها، وذلك بعد أسبوع على إعلان مسؤولين أفغان ومن طالبان عن «خطة طريق للسلام» تعهدوا فيها تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

عربة تقل مدنيين

ووقع الانفجار أمس عندما مرت عربة تقل العديد من الركاب على قنبلة زرعتها حركة طالبان على جانب الطريق، بحسب قائد الشرطة المحلية تادين خان، فيما لم يتضح على الفور إذا كان الضحايا على متن حافلة أو في الجزء الخلفي من شاحنة كبيرة.

نساء وأطفال

وقال خان «إثر الانفجار، استشهد 11 شخصا وأصيب 34 آخرين بجروح، من بين الضحايا نساء وأطفال»، فيما أكد المتحدث العسكري الأفغاني أحمد صادق عيسى الحصيلة، وقال حاكم ولاية قندهار حياة الله حياة إن 13 شخصا قتلوا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر أي بيان عن طالبان، ولكن كثيرا ما يلجأ المتمردون إلى زرع ألغام على جانب الطرق لاستهداف قوات الأمن الأفغانية.

وتقول الأمم المتحدة أن قرابة 4 آلاف مدني بينهم أكثر من 900 شخص قتلوا في أفغانستان العام الماضي، فيما أصيب 7 آلاف بجروح، ما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في النزاع الأفغاني.