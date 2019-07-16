"الوطني للإعلام" يشارك في "اللجنة الدائمة للإعلام" بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد، وام) شارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الدورة العادية الـ/‏‏ 93/‏‏ للجنة الدائمة للإعلام العربي التي عقدت أمس بجامعة الدول العربية، تحضيراً للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب المقرر اليوم والمجلس الوزاري المقرر يوم غد بالقاهرة. مثل المجلس إبراهيم العابد المستشار في المجلس الوطني للإعلام، ومشاركة ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات بصفته مراقباً.

عقد الاجتماع برئاسة دكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبحضور السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام، وحضور المستشار فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وممثلي الدول العربية الأعضاء، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

ودعا الغامدي في كلمته إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، ويناقش 18 بنداً تصب في مصلحة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والتي تأتي على رأسها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية.

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