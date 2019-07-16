أعضاء البرلمان الليبي يضعون خريطة طريق لحل الأزمة السياسية

حسن الورفلي (القاهرة - بنغازي)

نجح أعضاء مجلس النواب الليبي الذين اجتمعوا بالقاهرة في وضع خريطة طريق ورؤية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا بالدعوة لتفعيل دور البرلمان وعقد جلسة في القريب العاجل لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خريطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

ويعد البيان الختامي الصادر عن أعضاء مجلس النواب الليبي أول تحرك سياسي يقوده أعضاء مجلس النواب الليبي لتحقيق اختراق يفعل الحل السياسي.

واجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، وذلك في أول اجتماع يجمع أكثر نواب من شرق وغرب وجنوب ليبيا.

وقال البيان الختامي الصادر عن أعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة: إن أعضاء البرلمان المجتمعين اتفقوا على أهمية دور مجلس النواب الليبي، وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال البرلمان بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له، وهو ما يعزز دور البرلمان بشكل أكبر في أي عملية مستقبلية تقودها الأمم المتحدة.

وأكد الأعضاء الليبيون تمسكهم بمدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشدد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة أعضاء البرلمان الليبي الذين لم يحضروا الاجتماع، وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

وأكدت اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله. وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.

وأكد النواب الليبيون على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، مشددين على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال البرلمان بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وشددوا على أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خريطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

فيما كشف برلمانيون ليبيون لـ«الاتحاد» عن تحضيرات لعقد جلسة للبرلمان في مدينة يتم الاتفاق عليها، وذلك لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بشكل أكبر.

بدوره، قلل عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» من البيان الختامي الصادر عن أعضاء البرلمان في اجتماعات القاهرة، واصفا البيان بـ«محاولة للقفز فوق الأسوار» ويدعي قوة لا يملكها المجلس الليبي، مؤكداً أن الحل في ليبيا بيد الجيش الوطني الليبي فقط.

وتتنازع في ليبيا حكومتان الأولى في الشرق الليبي وهي الحكومة الليبية المؤقتة وتحظى بثقة مجلس النواب الليبي والأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق وتحظى باعتراف دولي إلا أن تحالفها مع الميليشيات المسلحة في طرابلس دفع بعض الدول لتجنب التعاون معها.

وفي طرابلس، أكدت مصادر عسكرية ليبية مسؤولة لـ«الاتحاد» اندلاع اشتباكات متقطعة في محاور العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن القوات المسلحة الليبية تنتظر أوامر المشير خليفة حفتر لاقتحام قلب طرابلس.

وأشارت المصادر إلى استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى محاور القتال المختلفة في طرابلس، نافية ما تردد حول سيطرة الجيش الليبي على مدينة غريان (تبعد 80 كم عن طرابلس) خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك، فندت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أي أخبار أو معلومات تشير إلى استعادة سيطرة القوات على مدينة غريان وأن كل الأخبار والمعلومات المتداولة لا صحة لها إلى هذه اللحظة.

وكشف الإعلام الحربي عن عدد من العناصر الإرهابية الفارة من مدينتي بنغازي ودرنة وتقاتل إلى جانب الميليشيات في طرابلس، وأبرز الجرائم التي تورطت فيها العناصر الإرهابية في مدن الشرق الليبي.

إلى ذلك، كشف باقر جبر الزبيدي الوزير العراقي الأسبق عن مكان وجود زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، مؤكداً أن البغدادي يتواجد في ليبيا وسيبث بخطاب من هناك يتضمن دعوته لخلاياه النائمة في العراق والشرق الأوسط للقيام بعمليات إرهابية جديدة.