"الشرعية" تتقدم في صعدة والجوف وحجة

عقيل الحلالي، الاتحاد (عدن، صنعاء)

حققت قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، انتصارات ميدانية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في محافظات صعدة والجوف وحجة، فيما صدت هجمات حوثية على مواقع تابعة لها في محافظة الحديدة.

وأعلن الجيش اليمني، أمس، أن قواته تمكنت، إثر عملية هجومية مباغتة ونوعية، من تحرير مواقع مهمة في جبهة «الصفراء»، وسط محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية، موضحاً أن القوات سيطرت على سلسلة «تباب مكحلات» و«تبة «أكان» و«جبل نواف» الاستراتيجي باتجاه وادي «الأشر». وخلفت المواجهات قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي باتت تخسر نفوذها في صعدة، مع استمرار تقدم قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي، في 7 جبهات رئيسة في هذه المحافظة. وشنت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية، في مديريات «كتاف والبُقع، باقم، ورازح» بمحافظة صعدة، موقعة في صفوف الميليشيات المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وشيعت ميليشيات الحوثي، أمس، في صنعاء وذمار العديد من عناصرها الذين قتلوا في المعارك والغارات بمحافظة صعدة.

وإلى الشرق من صعدة، سيطرت قوات الشرعية على مرتفعات جبلية استراتيجية في مديرية «برط العنان»، شمال غرب محافظة الجوف. وقال قائد المحور الشمالي للجيش اليمني في محافظة الجوف، العميد هيكل حنتف، إن قوات الجيش نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة «الظهرة» بمديرية «برط العنان»، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من السيطرة على العديد من المرتفعات الجبلية الاستراتيجية في منطقة «الظهرة»، بعد اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، قتل خلالها 7 من عناصر الميليشيات، وجرح آخرون.

وعلى صعيد متصل، أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حرض» بمحافظة حجة. وقال العقيد محمد الحكمي: إن «قوات اللواء الأول قوات خاصة سيطرت على مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية شرقي مديرية حرض، إثر هجوم مباغت ساندته مقاتلات التحالف العربي التي قصفت مواقع وتعزيزات للميليشيات في المنطقة ذاتها». وأكد العقيد الحكمي، أن الغارات والمواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات حوثية ميدانية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، غارات على تعزيزات للميليشيات في مديرية «ناطع» شمال شرق محافظة البيضاء. وأفادت مصادر ميدانية، بأن مقاتلات التحالف أغارت على تجمع للميليشيات في جبل «أكبار»، حيث كان الحوثيون يحشدون تعزيزات لإرسالها إلى مواقع القتال مع الجيش اليمني على أطراف مديرية «ناطع». وأوضحت المصادر، أن القصف الجوي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ودمر آليات ومركبات عسكرية تابعة لهم.

وفي سياق آخر، صدت قوات المقاومة المشتركة، أمس، هجمات جديدة للحوثيين على مواقعها في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة، لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي شنت، صباح أمس، هجوماً على مواقع القوات المشتركة غربي مديرية حيس، مشيرةً إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للميليشيات الحوثية التي لجأت لقصف مناطق سكنية بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، متسببة بأضرار مادية، وإثارة حالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء. وكانت القوات المشتركة أفشلت، مساء أمس الأول، هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقعها في قرية «بني مغاري» شمال غرب حيس، حسبما أفاد مصدر في القوات المشتركة، ذكر أن عناصر حوثية هاجمت مواقع القوات المشتركة، وحاولت التقدم باتجاه شمال المدينة.