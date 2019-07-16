"الهلال" يغيث 400 عائلة محاصرة في الحديدة

عدن (الاتحاد) دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس، توزيع سلال غذائية متكاملة لـ400 أسرة في مناطق «المسناء ومنظر» في مديرية «الحوك» جنوب الحديدة، حيث جاءت هذه القافلة الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة الأسر القاطنة في تلك المناطق المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية. وأكد ممثلو هيئة الهلال استمرار العمليات الإغاثية لأهالي الحديدة ضمن خطة الدعم الإنساني التي تقدمها الإمارات لأبناء الساحل الغربي. وأعرب سكان مناطق «المسناء ومنظر» عن شكرهم للإمارات التي لم تتوان يوماً عن تقديم كل سبل الدعم في جميع المجالات في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اليمنيون.

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