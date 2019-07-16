"استشاري الأطفال" يشارك في مبادرة جمع الألعاب لأطفال اليمن

أبوظبي (وام) شارك أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال ضمن معسكره الصيفي الأول ترافقهم عضوة في البرلمان العربي للطفل في المبادرة الإنسانية الخاصة بجمع ألعاب من أطفال الإمارات إلى أطفال اليمن.

وقام أعضاء المجلس بشراء مجموعة من الألعاب من «الخالدية مول»، ووضعها في الصندوق الذي يجمع هذه الألعاب والمخصص لذلك من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس، إن هذه المبادرة الإنسانية التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تلقى إقبالاً مكثفاً من جانب أطفال الدولة الذين يشترون الألعاب، أو من ألعابهم الموجودة لديهم ويقدمونها إلى الصناديق المخصصة لذلك، تمهيداً لإرسالها إلى أشقائهم أطفال اليمن.

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