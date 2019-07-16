مجلس الوزراء الكويتي يثمن جهود الأمن في ضبط خلية إرهابية مدانة بمصر

ثمن مجلس الوزراء الكويتي الإثنين، الجھود المخلصة التي بذلھا رجال الأمن بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتي أسفرت عن ضبط خلية إرھابية تتبع تنظيم "الإخوان" الإرهابي، صدر بحق أفرادھا أحكام قضائية من القضاء المصري.

وجاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر السيف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ووفقاً للبيان استمع مجلس الوزراء في مستھل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه الشيخ خالد الجراح حول تفاصيل القبض على الخلية المشار إليھا، وبالإجراءات التي قامت بھا الأجھزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن الخلية، التي أقر أفرادھا بعد إجراء التحقيقات الأولية معھم بقيامھم بعمليات إرھابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف عمن تطالھم شبھة التستر على أفراد الخلية والتعاون معھم، مؤكداً أن رجال الأمن دوما ھم العين الساھرة على أمن الوطن والمواطنين والدرع الحصين، وأنھم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره.

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يذكر أن الأجھزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلية إرھابية تتبع تنظيم "الإخوان".

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وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي آنذاك، إن تلك الخلية قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقراً لهم. ويحمل أعضاء الخلية الجنسية المصرية، وصدر في حقھم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.