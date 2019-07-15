قررت الجامعة التونسية لكرة القدم ، مقاطعة الجمعية العمومية، التي سيعقدها الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأصدر الاتحاد التونسي، قبل قليل، بلاغا رسميا، يؤكد فيه مقاطعة هذا اللقاء،” المقرر بالقاهرة يوم 18 جويلية 2019 و بالتالي لن يحضر أي ممثل عن الجامعة التونسية وقد تم إعلام الكاف والإتحاد الدولي بذلك”.
القرار، جاء بسبب موقف رئيس “الكاف”، أحمد أحمد، من ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، وقرار إعادته في موعد لاحق “لأسباب أمنية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الوداد ونهائي العصبة.. الجامعة التونسية تقاطع الجمعية العمومية ل”الكاف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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