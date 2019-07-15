نقطة نظام.. الطالبي تطالب بـ”إعدام” مؤسسة بوعشرين..”خرجتي من روندتك”!

المحامية أمينة الطالبي، ينطبق عليها المثل العربي: «سكتت دهرا ونطقت…». لقد كشفت عن أهدافها الخفية، أو، بالأحرى، أهداف الجهة التي جندتها في محاكمة الزميل توفيق بوعشرين، عندما طالبت بإغلاق أبواب هذه جريدة “أخبار اليوم”، وتشريد عشرات العاملين بها، مؤكدة ما قلناه منذ اليوم الأول لمداهمة هذه الجريدة واعتقال مؤسسها، وقاله معنا الكثير من شرفاء هذا البلد وأحرار العالم ومنظماته ذات المصداقية: اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين سببه كتاباته النقدية التي ضاق بها صدر السلطة.

لقد راهن أمثال الطالبي على أن تتحول «أخبار اليوم» إلى منشور يشع الخوف من صفحاته، وعندما خذلوا، ها هي واحدة منهم «خرجت من روندتها»، وأعربت عن مكنونها الذي يؤكد حقد مجنِّديها على أحد آخر المنابر الإعلامية المستقلة والنقدية في هذا البلد، كما أكدت أن حكاية الاغتصاب والاتجار بالبشر.. ما هي إلا ذريعة لإسكات مؤسس هذه الجريدة.

حتى لا ننسى؛ أمينة الطالبي، التي تملك –بفضل لله- صوتا قادرا على تقطيع حزمة خبز، بتعبير الموسيقار زياد الرحباني، سبق لها أن شهرت بالصحافية أمل الهواري، لمجرد أنها رفضت المشاركة في «المؤامرة» على توفيق بوعشرين، وخرجت تقول للإعلام، كذبا، ما لم تقله حتى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولا المحكمة، قالت: «إن الهواري لديها فيديوهات جنسية».