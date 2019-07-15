الاتحاد العربي لكرة القدم يختار المغرب لإجراء قرعة كأس محمد السادس

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، المغرب لإجراء مراسيم قرعة البطولة العربية للأندية في نسختها الثانية، التي ستحمل اسم كأس محمد السادس.
وقالت قناة “أبوظبي الرياضية”، الناقل الحصري للمسابقة، إن اللجنة المنظمة للبطولة، حددت، يوم 27 يوليوز الجاري، تاريخا لحفل القرعة، وذلك بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء.
وتعرف النسخة المقبلة من الكأس العربية مشاركة المغرب بأربعة أندية، وهي الرجاء، والوداد البيضاويين، وأولمبيك آسفي، ثم اتحاد طنجة، علما أن نهائي البطولة ستحتضنه مدينة الرباط.
يذكر أن ناديي الوداد، والرجاء، يشاركان للموسم الثاني على التوالي، بعد أن غادر الأول نسخة العام الماضي من ثمن النهائي على يد النجم الساحلي التونسي، بطل المسابقة، الذي تسبب في إقصاء الرجاء من دور الربع.
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